Gli esami strumentali a cui sono stati sottoposti ieri Andrea Bertolacci e Fabio Depaoli hanno rilasciato un esito inaspettato: buono il test per l'esterno ex Chievo, meno belle le notizie dal centrocampista scuola Roma. La Sampdoria dovrà quindi rinunciare per alcune partite ai due giocatori.



Per Depaoli i test hanno evidenziato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Si tratta di un infortunio meno grave rispetto a quanto ipotizzato inizialmente, che impedirà al laterale classe '97 di prendere parte alla doppia sfida con il Cagliari. Forse Depaoli sarà costretto a saltare anche la partita con il Parma dell'8 dicembre, potrebbe farcela invece per il derby della settimana successiva.



Discorso diverso per quanto riguarda Bertolacci, uscito toccandosi la coscia destra. Per il centrocampista si tratta di lesione muscolare al flessore della coscia. E' un infortunio più serio, che gli consentirà di tornare in campo quasi certamente nel 2020, ottimisticamente per le due sfide di fine gennaio con Lazio o Sassuolo (19 e 26 gennaio), ma non è escluso che le tempistiche possano ulteriormente dilatarsi.