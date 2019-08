Gregoire Defrel è ormai pronto a diventare nuovamente un giocatore della Sampdoria, dopo l'esperienza in blucerchiato dello scorso anno. Con la Roma è stata anche definita la formula del trasferimento, che verrà perfezionato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. L'obbligo scatterà al primo punto conquistato a febbraio, per 13 milioni di euro complessivi.



Secondo Il Secolo XIX sarebbe anche già stata preparata una bozza contrattuale che gli verrà sottoposta nelle prossime, e che il giocatore controllerà insieme al suo agente Giampiero Pocetta. La Samp offrirà al francese un contratto quadriennale, sino a giugno 2023, da 1,6 milioni netti a stagione più bonus, che dipenderanno dalle presenze stagionali ma anche dai gol, e scatteranno al raggiungimento della decima rete in campionato.