Laha annunciato ieri l'acquisto ufficiale di Mikkel, centrocampista offensivo classe 2000 del Nordsjaelland. Il calciatore è stato preso per giugno , quando raggiungerà il club blucerchiato, e ha firmato un quadriennale.A lasciare particolarmente stupiti è il prezzo pagato dalla Samp per battere la concorrenza di varie società, in particolare estere. I blucerchiati infatti verseranno al Nordsjaelland una cifra vicina ai 6,5 milioni di euro per il calciatore.Il Secolo XIX sottolinea un particolare aspetto: si tratta di un trasferimento record per il club danese, che non ha mai incassato così tanto dalla vendita di un calciatore. In estate oltretutto Samp e Nordsjaelland avevano trattato a lungo un altro profilo, ossiapoi finito al Bologna per 4,5 milioni di euro.