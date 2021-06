Il tormentone in casa Sampdoria, per questa estate 2021, non riguarda soltanto l'allenatore, ma pure la questione direttore sportivo. Massimo Ferrero infatti non sembra intenzionato a mollare Daniele Faggiano, ex direttore sportivo del Genoa che il Viperetta vorrebbe affiancare a Carlo Osti, affidando all'attuale dirigente doriano il ruolo di direttore tecnico.



Prima di vedere Faggiano alla Samp, però, bisognerà trovare un accordo con Enrico Preziosi sui due anni di contratto ancora in essere con il Genoa. A spianare la strada, scrive Il Secolo XIX, potrebbe essere l'incentivo all'esodo da parte di Preziosi. Ciò potrebbe spianare la strada ad un arrivo di Faggiano alla Samp.