Approfittando del tentennamento del Genoa, che ha chiuso Zappacosta, e della necessità dell'di lasciar partire gli esuberi, laha provato a piazzare il colpo di mercato inserendosi prepotentemente nell'ambito della trattativa per il trasferimento di Antonio. A semplificare l'operazione potrebbe essere anche un particolare, ossia quello che a curare gli interessi dell'esterno nerazzurro è l'agenzia dei Pastorello, procuratori anche di Keita. Inoltre uno dei collaboratori dei potenti agenti operativi tra l'Italia e il principato di Monaco, Luca, si occupa da tempo dell'allenatore doriano Claudio Ranieri.La trattativa è stata imbastita, ma è ancora lontana dalla chiusura. C'è unaper il cartellino, valutato tra i 3 e i 4 milioni di euro, ma pure sul contratto del calciatore. Candreva a Milano infatti guadagna 3 milioni netti a stagione, cifra irraggiungibile per la Samp. Quando il Genoa aveva intrapreso i primi contatti per l'esterno ex Lazio però era stata ventilata la possibilità di offrire un. La soluzione potrebbe non dispiacere a Candreva e al suo entourage, anche perché l'esterno classe 1987 vorrebbe rimanere vicino a Milano, città in cui si è stabilito con la famiglia e che apprezza molto. La richiesta di contratto dell'entourage di Candreva è di 1,5 milioni, la Samp vorrebbe limarlo ulteriormente verso il basso.Il club doriano sarebbe probabilmente la soluzione ottimale per Candreva, non solo per la presenza di Ranieri ma anche per il modulo e per la poca concorrenza nel ruolo. La pistaperò non è tramontata, anzi, nonostante la presenza di Zappacosta i rossoblùanche perché potrebbero garantire un ingaggio leggermente più alto all'esterno nerazzurro.