La notizia del nuovo rinvio per quanto riguarda la decisione sul possibile rinvio a giudizio del presidente dellaMassimoper il caso Obiang ha suscitato grandi discussioni a Genova. ​Il Viperetta dovrà presentarsi nuovamente in aula per l'udienza il 26 giugno, nel frattempo però circolano già alcune indiscrezioni sulla linea difensiva che verrà tenuta dal patron doriano, assistito dagli avvocati Luca Ponti di Udine e Giuseppina Tenga di Roma.Ferrero tenterà di dimostrare che, oltre 1,1 milioni di euro,, sviluppata dalla Guardia di finanza. L'inchiesta, scrive Il Secolo XIX, si era chiusa a novembre 2018, e dopo il sequestro di parte dei beni di Ferrero il Tribunale del Riesame di Roma aveva disposto il dissequestro.