Alla seconda stagione genovese con la maglia della Sampdoria Emil Audero sta confermando quanto dimostrato nel campionato 2018-2019. L'estremo difensore blucerchiato è uno dei gioielli più importanti di Corte Lambruschini, forse il migliore tra quelli di proprietà doriana. Le ottime prestazioni offerte non sono passate inosservate, anche perchè il numero uno genovese ha sempre mantenuto un eccellente livello di rendimento, persino quando la formazione allenata da Di Francesco e Ranieri stentava. A dimostrarlo ci sono ad esempio le quattro occasioni in cui il portiere è riuscito a mantenere la porta inviolata nel corso di questo campionato.



PRELAZIONE - Ovviamente la crescita di Audero ha fatto rizzare le antenne a varie società, in particolare all'estero e specialmente in Premier, ma l'ex Venezia piace parecchio pure in Serie A. Ad osservare il giocatore classe 1997 come detto sono numerose squadre, ma ce n'è una che mantiene un rapporto speciale con il calciatore nato a Mataram, ossia la Juventus. Il legame tra la Vecchia Signora e il ragazzo è particolarmente forte. Audero è cresciuto nel vivaio bianconero dagli undici anni sino all'esordio in Serie A, la Juve lo ha ceduto lo scorso gennaio a titolo definitivo alla Sampdoria ma ha mantenuto una sorta di prelazione nei suoi confronti. In caso dovessero essere recapitate sulle scrivanie di Corte Lambruschini delle offerte per Audero, la Juve avrebbe il diritto di pareggiare la proposta superando la concorrenza. Una chance ghiotta per non farsi sfuggire uno dei più interessanti talenti italiani tra i pali.



INTERESSE JUVE - Anche per questo motivo recentemente la Juve è tornata a pensare al giocatore doriano, specialmente in vista di un'annunciata rivoluzione futura per quanto riguarda la porta bianconera: Buffon probabilmente lascerà il calcio, e Perin potrebbe emigrare alla ricerca di titolarità. In tale ottica Audero rappresenterebbe un'occasione importante di mercato: si tratterebbe di un rinforzo giovane e di prospettiva, ma con già un paio di stagioni di esperienza in Serie A. Per di più, il giocatore a Genova ha ampiamente dimostrato di essere un professionista serio. L'estremo difensore inoltre presenta anche altri due aspetti interessanti per la Juve: conosce già bene l'ambiente bianconero, dato che è cresciuto a Vinovo, e consentirebbe alla dirigenza di occupare una delle quattro caselle che vanno assegnati all'inizio di ogni stagione ad un calciatore della prima squadra cresciuto nel settore giovanile.



MOSSA SAMP - Logicamente la Sampdoria non vuole farsi cogliere impreparata: gli uomini mercato di Ferrero non hanno alcuna fretta di vendere Audero, considerato uno dei pezzi più importanti a disposizione della Samp. Quasi certamente la cessione non si concretizzerà a gennaio, e comunque il Doria è già al lavoro per monetizzare il più possibile da un suo eventuale trasferimento. In queste settimane a Genova valuteranno anche un adeguamento contrattuale per il portiere, che oggi guadagna 700mila euro a stagione e si era già visto ritoccare verso l'alto lo stipendio all'epoca del suo riscatto dalla Juventus. Probabilmente il Doria cercherà contestualmente di prolungare i termini della scadenza dell'accordo, in modo tale da garantirsi maggior potere contrattuale in caso di un assalto da parte della Juve o delle altre società interessate.