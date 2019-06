Impazza la concorrenza per i due gioielli della Sampdoria Dennis Praet e Joachim Andersen. Entrambi i giocatori sono sul mercato, e questo si sapeva da tempo, così come è nota la fitta concorrenza di società pronte pronte a bussare a Corte Lambruschini. Nelle ultime ore in particolare si starebbe muovendo il Milan, pronto a soddisfare le richieste di Giampaolo, ma da tempo sul belga e sul danese è vigile anche un'altra società, l'Arsenal.



Secondo Tuttosport i Gunners avrebbero addirittura già formulato una prima offerta per i due calciatori da 42 milioni complessivi. Si tratta di una cifra ovviamente ritenuta non congrua da Ferrero, che avrebbe rispedito a Londra la proposta. La valutazione che la Samp fa dei suoi gioielli è di 30 milioni per Andersen e 25 per Praet, quindi serviranno almeno 50 milioni - forse anche qualcosa in più - per convincere Corte Lambruschini.