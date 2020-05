Avanti insieme: sembra essere questa la proposta che Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, farà ai suoi due dirigenti, il direttore sportivo Carlo Osti e il responsabile scouting della prima squadra Riccardo Pecini. Entrambi i collaboratori del Viperetta hanno un contratto in scadenza a giugno, e molto probabilmente il romano proporrà loro un rinnovo annuale, sino a giugno 2021.



Un anno di contratto in teoria è un mini rinnovo, perchè generalmente i prolungamenti sono proposti per 2 o 3 stagioni, ma non andrebbe letto come un segnale di sfiducia. L'idea di Ferrero è quella di temporeggiare cercando di capire nel frattempo che fine farà il calcio post Covid 19. La priorità della Samp è quella di risolvere questo complesso nodo dirigenziale per fare in modo di arrivare pronti all'eventuale prosieguo di stagione o al prossimo mercato, dove sarebbe impossibile pensare di lavorare con due dirigenti in scadenza, anche per una questione di credibilità. Anche i vari nomi accostati alla Samp complicano la situazione.



Ferrero è solito tenere i collaboratori in sospeso fino all'ultimo, ma non è particolarmente votato al cambiamento, e avrebbe già dato rassicurazioni a Osti e a Pecini sul proseguimento del rapporto. L'idea sarebbe quindi quella di un nuovo contratto di un anno, legato al contratto di Ranieri e utile per superare l'emergenza. Da capire la disponibilità di ds e responsabile scouting, anche se secondo Il Secolo XIX la sensazione è che tutti i protagonisti siano d'accordo di non dividersi.