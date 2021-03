Il difensore della Sampdoria Omar Colley sta vivendo una stagione positiva. In blucerchiato il centrale ex Genk gioca spesso, ed è frequentemente uno dei migliori della retroguardia, ma il calciatore è pure capitano e grande star del Gambia, che per la prima volta nella sua storia ha conquistato l'accesso alle fasi finali della Coppa d'Africa.



Secondo Il Secolo XIX, sarebbe particolarmente compiaciuto il presidente blucerchiato Ferrero, che spera di vendere il giocatore. Stando al quotidiano, si scatenerà un'asta per il calciatore, con base d'asta più alta e la possibilità di arrivare a più dei 10-12 milioni attesi dal Doria l'estate scorsa, quando si era fatto avanti in extremis il Fulham.