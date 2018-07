La Sampdoria dopo l'infortunio di Vasco Regini sonda il mercato per consegnare un centrale a mister Giampaolo. Gli occhi blucerchiati sono puntati in casa Napoli, dove giocano due difensori che interessano al club di Corte Lambruschini, Vlad Chiriches e Lorenzo Tonelli.



Chiriches è il sogno della dirigenza doriana, ma a spaventare la Samp è il prezzo chiesto dagli azzurri. De Laurentiis vuole almeno 12 milioni di euro per il rumeno, una cifra considerata troppo elevata da Ferrero. Più a buon mercato Tonelli, che Giampaolo ha allenato a Empoli. Il prezzo è ovviamente inferiore, secondo l'edizione genovese de La Repubblica il Napoli potrebe chiedere circa 8 milioni.



Tonelli non convince pienamente la dirigenza della Samp, in caso contrario da Genova avrebbero già fatto partire un tentativo per assicurarsi il calciatore. Però a condizioni più favorevoli, ossia ad una cifra decisamente inferiore rispetto agli 8 milioni richiesti, la trattativa potrebbe velocizzarsi.