Alla fine Dawidha ottenuto il suo scopo: l'attaccante è stato accontentato dalla dopo il duro sfogo di martedì , e si è trasferito al. I blucerchiati avrebbero preferito una soluzione italiana, ad esempio l'Empoli di Riccardo Pecini o il Cagliari, che alla fine ha preso Thereau e con cui gli uomini mercato doriani avevano in ballo l'operazione Sau, ma il centravanti ha rifiutato ogni possibile destinazione.Ieri pomeriggio Kownacki è stato presentato ufficialmente a Dusseldorf. L'ex Lech Poznan si trasferirà al Fortuna in prestito oneroso a- utili per rientrare parzialmente delle spese sostenute per rimpiazzare l'attaccante - con un. La Samp realizzerebbe così una plusvalenza di 8 milioni, avendo versato a suo tempo 4 milioni al Lech per Kownacki. Gli uomini mercato doriani però non volevano perdere il controllo sul calciatore: ecco perchè la Samp ha inserito un diritto di contro riscatto a suo favore per. In sostanza, da Corte Lambruschini si sono garantiti l'ormai celebre diritto di ricompra in caso il polacco dovesse avere un buon impatto sulla Bundesliga.