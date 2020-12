Da tempo si parla di possibili rinnovi di contratto per alcuni giocatori della Sampdoria, a partire da Albin Ekdal per arrivare sino ad Omar Colley e Tommaso Augello. Il prolungamento sembrava una formalità, in particolare per lo svedese, con i blucerchiati che potevano esercitare una clausola unilaterale per allungare l’accordo (in scadenza a giugno) sino al 2022, ma l’annuncio non è ancora stato dato.



Secondo Il Secolo XIX i nuovi contratti del terzino, del difensore e del centrocampista sarebbero già stati firmati ma l’annuncio, previsto ad inizio dicembre, sarebbe stato posticipato a causa dei risultati negativi ottenuti dalla squadra. Dovrebbe comunque essere comunicato nei prossimi giorni