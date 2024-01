Sampdoria, ecco perché Verre rifiuta la Turchia. Ora...

Lorenzo Montaldo

Per potersi muovere in entrata, come noto la Sampdoria dovrà cedere qualcuno dei giocatori in uscita. Uno dei principali indiziati, ad esempio, è Valerio Verre, trequartista spesso impiegato come titolare da Andrea Pirlo ma mai realmente incisivo in stagione. Oltretutto, l'ingaggio del trequartista è uno dei più alti della Samp. Domenica si pensava che l'ex Verona potesse essere ad un passo dall'uscita: il calciatore non è stato convocato dall'allenatore (nonostante la forte emergenza a livello numerico) per la partita con il Cittadella, a causa delle voci di mercato. Si parlava di un interessamento dalla Turchia, e in particolare dall'Hatayspor.



Il club milita nella Serie A turca, ed ha sede ad Antakya, la antica Antiochia, città situata al confine con la Siria. Il club metteva sul piatto un contratto importante ma Verre, dopo alcune riflessioni, ha deciso di rifiutare il trasferimento. Troppo complesso e complicato lo stravolgimento di vita per un giocatore che a Genova sta bene, e che oltretutto ha la compagna incinta e già una figlia piccola.



La sua cessione avrebbe però notevolmente semplificato la vita alla Samp, permettendogli di sbloccare l'indice di liquidità e di operare in entrata. Ciò ha congelato le operazioni già imbastite: i vari Moro, Aramu e Oliveira restano in stand by, il ds Mancini spera di poter muovere qualcosa dalle eventuali uscite di Askildsen o di altri elementi che però hanno poco mercato, come La Gumina, Girelli e Conti.