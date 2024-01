Sampdoria, ecco quando tornerà Vieira. Conti, nuove noie muscolari. La risoluzione del contratto...

Lorenzo Montaldo

Dagli allenamenti di questi giorni emergono per la Sampdoria alcune indicazioni in merito alle condizioni fisiche di alcuni infortunati. Uno dei giocatori coinvolti ad esempio è Ronaldo Vieira, costretto a fermarsi durante la partita con il Brescia per un problema all'adduttore. L'assenza del mediano inglese si è fatta sentire, l'ex Leeds però dovrebbe tornare a disposizione ad inizio febbraio.



Ieri però si è fermato nuovamente anche Andrea Conti, appena tornato in gruppo dopo i tanti acciacchi. Il giocatore ha accusato un affaticamento muscolare, una 'sofferenza al soleo della gamba sinistra', che verrà rivalutata tra due settimane. Nel frattempo, la Sampdoria secondo alcune indiscrezioni starebbe da tempo valutando la possibilità di una rescissione del contratto dell'ex Milan, che ha uno degli stipendi più pesanti del club blucerchiato.