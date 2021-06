La Sampdoria si appresta ad accogliere Roberto D’Aversa. E’ lui il prescelto per sostituire Claudio Ranieri, dopo settimane di incertezza. Ferrero ieri ha rivelato di aver deciso l’allenatore, avendo però stabilito di annunciarlo il 4 luglio per una questione scaramantica. La data è la stessa in cui, nel 2016, venne annunciato Marco Giampaolo.



Secondo Il Secolo XIX, D’Aversa sarà presentato a Genova lunedì 5 luglio. Dopo aver risolto il suo contratto con il Parma invece l’allenatore inizierà nei prossimi giorni a pianificare le mosse di calciomercato con la dirigenza. Per quanto riguarda lo staff, D’Aversa porterà con sé cinque collaboratori, ossia il suo vice Andrea Tarozzi, i preparatori Luca Morellini e Danilo Massi, Marco Piccioni e Simone Greco.