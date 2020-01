La notizia di giornata è sicuramente il riscatto esercitato dall'Atalanta per Duvan Zapata. La formazione nerazzurra ha acquistato interamente il suo bomber dalla Sampdoria, annunciandolo anche con una nota ufficiale: "L’Atalanta B.C. comunica, con grande soddisfazione, di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione, a titolo definitivo, del calciatore Duván Zapata dall’U.C. Sampdoria. Si tratta di un investimento importante che rappresenta, per il club nerazzurro, la manifesta volontà di mantenere alto il livello tecnico della Prima Squadra e di affrontare, con sempre maggior entusiasmo, il Campionato di Serie A e le sfide di Champions League".



La notizia però è molto importante anche per la Sampdoria, poichè dal riscatto di Zapata entrerà una liquidità che si rivelerà ossigeno puro per le casse di Corte Lambruschini. L'Atalanta non ha aspettato la scadenza del prestito biennale, per cui aveva anticipato 9 milioni di euro, ma ha accontentato la Samp velocizzando di qualche mese il versamento della seconda tranche. A Corte Lambruschini arriverà un bonifico da 15 milioni di euro, e che potrebbe aiutare il Doria a sbloccare qualche trattativa momentaneamente bloccata.