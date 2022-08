La Sampdoria sta iniziando a muoversi per sostituire Manuel De Luca, infortunatosi e pronto ad essere operato in questi giorni. Il club blucerchiato sembra intenzionato a tornare su un vecchio pallino di mister Giampaolo, ossia Gregoire Defrel del Sassuolo.



L'attaccante francese in neroverde è chiuso, e potrebbe accettare un trasferimento a Genova. I primi contatti sono già stati ovviati, ma da superare ci sono i problemi economici. Il primo riguarda lo stipendio di Defrel, che è di circa 2 milioni di euro. Il secondo, scrive il Corriere dello Sport, riguarda il Sassuolo: il club emiliano chiede 3 milioni di euro per il suo cartellino