Le cose sul campo non vanno troppo bene alla Sampdoria, eppure c'è un giocatore che, dallo scorso gennaio, si sta mettendo in evidenza anche nelle difficoltà. E' Abdelhamid Sabiri, fantasista marocchino arrivato nella finestra invernale di trasferimenti e subito diventato protagonista a Genova. Dopo un ottimo girone di ritorno, e un inizio di campionato caratterizzato da luci e alcune ombre, l'ex Ascoli è l'uomo copertina della Samp. E il mercato se n'è accorto.



La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna, parla proprio della quotazione di Sabiri. Il gol realizzato in Nazionale, o quelli splendidi fatti con la Samp a Spezia o nel precampionato, potrebbero generare offerte già in inverno. Il Doria potrebbe decidere di non cederlo, soprattutto in caso del passaggio di mano della società, ma lo stesso giocatore a fine anno potrebbe anche decidere di tentare il salto di qualità. Nel frattempo, la sua quotazione di mercato è già salita: è passato da 1 milione a 8, e potrebbe ulteriormente aumentare. Tutta, eventuale plusvalenza secca per la Samp.