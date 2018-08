Riccardo Saponara, nuovo trequartista della Sampdoria, ha parlato durante la sua presentazione ufficiale alla stampa: "La mia avventura alla Sampdoria inizia con un grande spirito di rivincita dopo l'esperienza di Firenze, per non aver espresso quello che avrei voluto esprimere con la maglia viola. Ho tanto da far vedere ancora sul campo. Con Giampaolo è sempre rimasto un grande rapporto dopo l'esperienza a Empoli, la stima come professionisti e uomini non è mai venuta a mancare, ci siamo sentiti in questi anni. È la prima persona che devo ringraziare insieme alla dirigenza e al presidente per essere qui. Lavorare con un allenatore che conosco mi permetterà di entrare prima nei meccanismi di squadra, sono aiutato dal fatto che il mister usi gli stessi metodi di lavoro in ogni avventura che affronta. Giampaolo è stato fondamentale per il mio approdo alla Sampdoria, ci siamo sentiti spesso, anche l'ultimo giorno di mercato. Da parte di entrambi c'è la volontà di tornare a lavorare insieme. Sono un giocatore che si muove tra le linee cercando di attaccare la profondità quando richiesto. Cercherò di rimettere sul campo quelle che sono le mie caratteristiche e le caratteristiche dell'allenatore. Il saluto ai tifosi della Fiorentina? Ho vissuto un bel legame con la città, spero di vivere la stessa cosa con la città di Genova".