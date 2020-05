Sono giornate impegnative per mister Ranieri, alle prese con gli allenamenti e i primi pensieri in merito alla formazione della Sampdoria che scenderà in campo in questo rush finale di campionato. Il tecnico blucerchiato sta lavorando su un cambio modulo, un 5-3-2 che dovrebbe diventare 3-5-2 in fase di spinta, con la possibilità in futuro di declinare nel 3-4-1-2.



Al di là dei numeri, comunque, è interessante andare ad analizzare quelli che saranno gli uomini utilizzati da Ranieri. Audero è il portiere, e su questo non ci sono dubbi, con Murru e Depaoli sulle corsie. Al centro della difesa, scrive Il Secolo XIX, Yoshida Colley e Tonelli. Centrocampo a tre Ekdal, Linetty e Vieira, con Quagliarella-Gabbiadini in avanti, entrambi in ballottaggio con Gaston Ramirez. Alle loro spalle scalpitano i vari Bonazzoli, La Gumina, Bereszynski, Jankto e Thorsby, che avranno sicuramente una chance considerando il calendario fitto dei prossimi mesi.