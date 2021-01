Nelle ultime ore per quanto riguarda la Sampdoria è iniziato a circolare un nome nuovo in difesa. Il club blucerchiato infatti è alla ricerca di un terzino sinistro, in grado di sostituire all'occorrenza Tommaso Augello, e pare aver puntato in maniera decisa Sanasi Sy.



Si tratta di un giocatore classe 1999, franco senegalese, attualmente di proprietà dell'Amiens in Ligue 2. Dopo una prima parte di stagione giocata con discreta continuità, il laterale mancino non è stato convocato per le ultime sette gare.



Nonostante ciò, il direttore sportivo Carlo Osti ha confermato l'interessamento doriano: "​Stiamo facendo una trattativa per lui, ci auguriamo possa andare in porto. E' giovane, bravo tecnicamente, veloce e dinamico, inoltre può lavorare sulla fase difensiva. Vorremmo costruire qualcosa a livello patrimoniale ma vedremo, siamo ancora all'inizio della trattativa" ha detto il ds doriano a Sky. La distanza tra Samp e Amiens sussiste ancora, ma da Corte Lambruschini paiono comunque abbastanza fiduciosi.