Il leggero fastidio accusato in settimana da Omar Colley (un problema gastrointestinale) permetterà a Ranieri di fare di necessità virtù, sciogliendo uno dei possibili dubbi di formazione per la Sampdoria. La difesa blucerchiata cambierà ancora, presentando una linea inedita, l'undicesima utilizzata da Sir Claudio su 18 gare stagionali. Il posto del gambiano verrà preso da Maya Yoshida, al suo esordio in Serie A.



La coppia di centrali sarà quindi formata dal giapponese e da Lorenzo Tonelli, che si sistemerà presumibilmente centro-sinistra, pur essendo destro di piede. Sulla corsia mancina spazio ad Augello, complice anche la squalifica di Murru, mentre a destra partirà Bereszynski.



A centrocampo invece rientrerà Ekdal, mentre al suo fianco Ranieri darà fiducia a Ronaldo Vieira, che nelle ultime gare era uscito dalle rotazioni. A destra, complici i problemi fisici di Thorsby e Linetty, partirà Depaoli mentre a sinistra agirà Jankto. Non ci sono dubbi invece in attacco: la coppia è quella collaudata, Gabbiadini-Quagliarella.