La partita con la Fiorentina, adesso, non ha più i contorni della finale per la Sampdoria. La squadra di Giampaolo, però, proverà ugualmente ad onorare l'impegno quantomeno per festeggiare insieme ai suoi tifosi la certezza del mantenimento della categoria. Due sono i principali dubbi di formazione, entrambi a centrocampo, e riguardano la presenza di Thorsby ed Ekdal.



Il primo aveva qualche acciacco, ma si è allenato con il gruppo e dovrebbe farcela. Ekdal, invece, ha lavorato a parte. Questa mattina valuterà le sue condizioni, ma se non dovesse farcela è pronto a sostituirlo Ronaldo Vieira.