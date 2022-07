Ieri lo Spezia ha ufficializzato l'arrivo di un ex centrocampista della Sampdoria. Albin Ekdal ha firmato un contratto biennale con i bianconeri a 800mila euro a stagione, lo svedese è felice della scelta ma secondo alcuni spifferi sarebbe rimasto piuttosto deluso dal comportamento dei blucerchiati.



Il giocatore avrebbe voluto concludere la sua avventura a Genova in un'altra maniera. Secondo Il Secolo XIX Ekdal, che ha aspettato la Samp fino ai primi di luglio, sarebbe in particolare amareggiato dal fatto che da Corte Lambruschini non avrebbero mantenuto la promessa fatta all'ex Amburgo di un rinnovo per un anno a cifre ridotte già concordate. Evidentemente alcune valutazioni sulle possibilità di impiego e sulle sue condizioni non sono state condivise dall'intera area tecnica, che avrebbe deciso peraltro di sostituire Ekdal con l'arrivo di Grassi dal Parma.