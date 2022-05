Uno dei giocatori più importanti nella Sampdoria è sicuramente Albin Ekdal. Quando è mancato, quasi sempre per infortunio, la sua assenza è pesata eccome nell'economia blucerchiata. Lo svedese convive da mesi con una fascite plantare, si dosa negli allenamenti e cerca di prendere parte al maggior numero di partite. Anche perché, quando non viene impiegato, il rendimento doriano crolla drasticamente.



Il dato sottolineato da Il Secolo XIX è abbastanza eclatante: Ekdal ha giocato esattamente la metà degli incontri del campionato, 18 su 36. Nelle 18 gare in cui è sceso in campo, la Sampdoria ha totalizzato 20 punti con una media di 1,11 a partita. Nelle altre 18, quando il numero 6 è rimasto fuori o è subentrato nel corso del match, la statistica crolla: i punti sono soltanto 13, con una media di 0,72.