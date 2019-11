Problemi fisici per il centrocampista della Sampdoria Albin Ekdal, impegnato con la sua Nazionale, la Svezia, nelle qualificazioni a Euro 2020. Il mediano blucerchiato, punto fermo della selezione gialloblù, era sceso in campo contro la Romania venerdì ma domani non affronterà le Far Oer nella seconda gara in programma.



Il problema accusato da Ekdal risale proprio all'incontro pre week-end, e si tratta quantomeno di un 'infortunio' curioso. A spiegarlo è stato lo stesso C.T. della Svezia, Janne Andersson, in conferenza stampa: "Ekdal non giocherà - ha annunciato l'allenatore - perchè soffre di ipoglicemia dalla partita di venerdì scorso. Domani non farà parte della squadra" ha aggiunto Andersson. A questo punto non è escluso che il mediano non possa fare rientro anticipato a Genova, dove la Samp inizierà a preparare dal martedì la sfida con l'Udinese.