Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Napoli: "Quagliarella fa sempre gol ultimamente e penso che ci riuscirà anche stasera. Per noi è fondamentale, ci aiuta in campo, è il nostro capitano e in questo momento giocheremo per far sì che segni. Contro il Napoli sarà dura, ma siamo venuti qui per fare risultato e vincerla. Champions League? Sognare va bene, ma è presto, vedremo ad aprile".