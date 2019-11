Albin Ekdal è arrivato alla Sampdoria con un'eredità pesantissima da raccogliere. Il centrocampista svedese doveva sostituire un certo Torreira, appena passato all'Arsenal. Sembrava un'impresa titanica, e invece il mediano ex Cagliari e Amburgo ha conquistato da subito i suoi nuovi tifosi. Un amore ricambiato da Ekdal, che adora Genova: "Questo è il posto migliore che abbia mai visto in Italia. Abbiamo il mare a pochi minuti a piedi da casa, il cibo, il clima, il calcio. Un'ottima combinazione" ha detto al quotidiano svedese Aftonbladet.



"Quest'estate abbiamo perso molti giocatori, siamo partiti con diverse gare difficili e se non raccogli punti poi stai male a livello mentale" ha spiegato poi Ekdal. "Quagliarella è stato leggermente infortunato, ha segnato un goal mentre l'anno scorso è stato capocannoniere del campionato ed è ovviamente un aspetto estremamente importante per noi, ma alla fine non siamo stati all'altezza a livello di squadra".



La Samp potrebbe aver risentito anche delle voci sul futuro societario. "Penso di sì, a livello di inconscio. Ci sono state molte speculazioni, siamo stati ad un passo dall'avere una nuova proprietà. L'incertezza si manifesta in campo, insieme al fatto che molti giocatori non erano in buona forma. Quindi vincere è diventato logicamente difficile".



Per quanto riguarda il futuro, Ekdal non esclude nessuna ipotesi. Gli viene chiesto anche di un possibile finale di carriera al Djurgårdaren, ma il giocatore resta vago: "Potrebbe essere una valida opzione il giorno in cui sceglierò di tornare a casa, se lo farò. Mi piace molto lavorare in Italia e nella vita professionale e spero di continuare ancora per molti anni. Contratto in scadenza a 32 anni con la Samp? Non sai mai cosa possa succedere, ma il mio obiettivo è restare all'estero, magari provare un nuovo paese. La mia famiglia ama anche vivere all'estero, ma - conclude - non chiudo affatto nessuna porta".