Sampdoria eliminata, Pirlo sbotta alla domanda su Allegri: "Ho perso un playoff, ho già i miei problemi"

49 minuti fa

Andrea Pirlo non ci sta e, dopo la sconfitta della sua Sampdoria contro il Palermo che è costata l'eliminazione dai Playoff di Serie B non ha voluto rispondere sbottando a Sky Sport alla domanda sulla Juventus, la sua ex-squadra, e in particolare sull'esonero subito oggi da Massimiliano Allegri, che prese il suo posto sulla panchina bianconera.



HO ALTRI PENSIER, TI SEMBRA IL MOMENTO? - "Scusami ma non mi sembra il momento di parlare di un’altra squadra dopo che abbiamo perso un playoff, ho completamente altri pensieri , ho già i miei problemi e quindi non mi sento in questo momento di parlare di altro. Scusatemi ma ho altri pensieri per la testa, la delusione è grande quindi preferisco concentrarmi su quello che è stato qua a Palermo".