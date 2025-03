NurPhoto via Getty Images

Ladeve fare i conti con una nuova emergenza sulla fascia sinistra, complicando ulteriormente una stagione già segnata da diversi infortuni. Sebbene la situazione attuale non sia grave come quella del 2023-2024 sul piano fisico, l’ennesimo stop arriva in un reparto che solo pochi mesi fa sembrava al completo. All’inizio dell’anno, lavedeva la presenza di Ioannou, Giordano e Barreca, ma il mercato di gennaio ha cambiato le carte in tavola. Giordano e Barreca sono stati ceduti, mentre dal Pisa è arrivato PietroDa quel momento, il duello per una maglia da titolare è stato tra Ioannou e Beruatto, con l’ex Pisa inizialmente preferito salvo poi essere superato nelle gerarchie dal cipriota nelle ultime partite.rimediato da Ioannou contro il Bari, una lesione muscolare al polpaccio, sembrava poter dare a Beruatto la possibilità di riprendersi il posto, ma il destino ha complicato i piani. Dopo essere sceso in campo contro il Palermo, l’ex Juve e Vicenza ha accusato un nuovo problema fisico, fermandosi per una, la stessa che già in passato gli aveva creato problemi.

Con entrambi i terzini sinistri fuori causa, Leonardo Semplici dovrà trovare una soluzione d’emergenza per la sfida di Reggio Emilia. La scelta più probabile sembra essere l’adattamento di Lorenzosulla fascia sinistra, una soluzione forzata per tamponare un reparto improvvisamente rimasto scoperto.