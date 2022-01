La Sampdoria domani con il Cagliari avrà degli evidenti problemi di formazione, in particolare sulla corsia mancina. Il problema è semplice: a sinistra, D'Aversa non sa letteralmente chi far giocare, né a centrocampo né in difesa. Augello è ancora positivo al Covid, in mediana rientrerà Ekdal ma di fatto i calciatori a disposizione, oltre allo svedese, saranno Thorsby e Candreva. Verre infatti è fortunato, e Askildsen squalificato. E per la retroguardia mancherà pure Colley, in Coppa d'Africa. Le alternative per mister D'Aversa sono sostanzialmente soltanto due.



CONTINUITA' - La prima opzione è riproporre il 4-4-2 con Bereszynski, Yoshida insieme a uno tra Chabot, Ferrari o Dragusin come centrali e Murru a sinistra. In quel caso, i problemi sarebbero a centrocampo, dove mancherebbe un mancino. Una soluzione potrebbe essere rappresentata dall'impiego come terzino destro di Dragusin o Ferrari, con Bereszynski alzato a centrocampo e Candreva a sinistra.



LINEA A TRE - L'altra possibilità, invece, si configura con un cambio modulo. Il passaggio alla difesa a tre, con Yoshida Dragusin e Ferrari (o Chabot) consentirebbe a D'Aversa di impiegare Bereszynski e Murru sulle fasce, formando un terzetto di centrali con Candreva, Ekdal e Thorsby. Al momento, la soluzione in vantaggio e meno traumatica, per una Samp in emergenza, sembra essere proprio questa.