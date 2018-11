Tante idee di mercato per la Sampdoria, tanti nomi e tanti profili in vista del mercato del futuro. Gli occhi dei blucerchiati sono puntati particolarmente sulla difesa, e in particolare sulle corsie: a dimostrarlo ci sono i giocatori che vengono accostati in questi giorni al club di Corte Lambruschini.



OCCHI IN BRASILE - L'interesse per Emerson Aparecido Leite De Souza Junior, noto semplicemente come Emerson, è concreto e reale. Il calciatore, scovato in un mercato molto conosciuto dal direttore Sabatini, è un terzino destro classe 1999, titolare dell'Atletico Mineiro. La Sampdoria lo ha osservato e lo segue, ma si tratta di un'operazione da imbastire eventualmente a giugno, anche perchè attualmente i blucerchiati hanno tutte le slot per gli extracomunitari occupate.



SMENTITE - Altri tre calciatori sono stati accostati alla Samp. Si tratta di Haitam Aleesami, Andrea Rispoli e Aljaz Struna, rispettivamente terzino sinistro, terzino destro e difensore centrale tutti di proprietà del Palermo. I tre calciatori hanno il contratto in scadenza a giugno, ma la Sampdoria ha smentito a Il Secolo XIX ogni interesse.