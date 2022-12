Affare fatto, virtualmente chiuso e pronto per essere annunciato: la Sampdoria e l'Empoli muoveranno i primi giocatori sul mercato, e si tratterà di uno scambio tra attaccanti. A Genova arriverà Sam Lammers, ad Empoli invece tornerà Francesco Caputo.



L'operazione è stata imbastita sulla base del prestito secco per Lammers, con la Samp che erediterà dall'Atalanta la formula già confezionata in estate con l'Empoli. In Toscana invece Caputo si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. Un incentivo importante per l'attaccante ex Sassuolo, perché in caso di mantenimento della categoria il suo contratto passerebbe ad quello attuale con la Samp (scadenza 2024) ad un nuovo accordo con la società di Corsi sino al 2025. L'operazione è stata limata ieri, ad oggi si attendono soltanto le firme.