Semplici confermato, almeno per ora: la situazione, in casa, resta estremamente confusa ed è difficile fare un punto preciso sulla linea che verrà presa dal club blucerchiato nelle prossime ore. Dopo la conferenza stampa di sabato tenuta da Accardi, che aveva confermato l'allenatore doriano, tra domenica e lunedì sono iniziate le riflessioni per l'avvicendamento del tecnico alla guida del club genovese. I nuovi colloqui di Matteoal Mugnaini però adesso sembrerebbero (condizionale mai così d'obbligo vista l'incertezza attorno al Doria) aver prodotto la decisione di affidare la seduta di oggi pomeriggio all'attuale mister.

Ieri il presidente ha parlato con il suo braccio destro Messina, con Nathan Walker (uomo sulla piazza del finanziatore Tey) e con Accardi, e alla fine parrebbe aver optato per laSi tratta di una fiducia a tempo, figlia anche di una scarsa rapidità decisionale: l'esonero di Semplici, in caso fosse stata questa la strada intrapresa, si sarebbe dovuto concretizzare già domenica, così da avere ieri l'annuncio di un nuovo allenatore a cui affidare la seduta odierna. Rimanere sulla graticola e presentarsi al martedì senza nuova guida della prima squadra avrebbe soltanto fatto perderein ottica Spezia. Come detto quindi l'odierna seduta verrà diretta da Semplici. A questo punto ipotizzare un esonero dopo averlo lasciato aavrebbe contorni surreali, anche se la certezza, in casa Sampdoria, attualmente sembra una chimera.

Sono state ovviamente fatte varie riflessioni su alcuni possibili sostituti. Richiamareavrebbe significato sfiduciare Accardi, Iachini avrebbe probabilmente accettato di tornare anche in una situazione drammatica, gli altri nomi fatti erano quelli di Andreazzoli o soluzioni interne come quella di promuovere Ciccio Pedone. La decisione di concedere una sorta di fiducia fino a domenica a mister Sempici, come era stato fatto anche per Sottil, sarebbe maturata anche grazie alle indicazioni ricevute da alcuni giocatori negli incontri individuali andati in scena a Bogliasco domenica.