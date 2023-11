La sosta, per la Sampdoria, è arrivata in un momento positivo. Probabilmente i blucerchiati avrebbero preferito giocare ancora, anche se Pirlo approfitterà di queste settimane per recuperare pedine importanti. Una, ad esempio, è Nicola Murru, out dalla scorsa pausa per le nazionali a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia destra. L'assenza del capitano doriano ha costretto Ghilardi e Facundo Gonzalez agli straordinari, ma ora l'emergenza sembra superata.



Ieri Murru è stato sottoposto ad esami strumentali, e l'esito dei test ha dato speranze. Il giocatore sembra pienamente recuperato, si sta già allenando sul campo, in questi giorni alternerà lavoro individuale e in gruppo, e dalla prossima settimana tornerà in pianta stabile con i compagni, mettendo nel mirino la delicata sfida con lo Spezia alla ripresa.