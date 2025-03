Sampdoria, esami per Cragno: lesione di basso grado, sabato a rischio ma le sensazioni sono positive

Getty Images

Alessioha vissuto giorni complicati a causa di problemi fisici che hanno messo in dubbio la sua presenza nella prossima gara della Sampdoria, sabato contro il Frosinone. Il portiere ha dovuto fare i conti con unae con un ematoma all’anca che inizialmente destava qualche preoccupazione. Questo aspetto è stato smaltito mentre gli esami effettuati martedì presso la Casa della Salute per la lesione hanno confermato l’entità dell’infortunio, anche se la situazione sembra meno grave del previsto.Negli ultimi giorni Cragno ha seguito un, senza mai aggregarsi completamente al gruppo. Il dolore all’anca si è attenuato e ora la vera incognita resta l’adduttore. Tra oggi e domani proverà a testare la capacità diper capire se potrà scendere in campo nel match contro il Frosinone. Le sensazioni sono positive, considerando che si tratta di un infortunio lieve, e c’è fiducia sulla possibilità che possa essere disponibile con un bendaggio protettivo.

Se Cragno non dovesse farcela,è pronto a prendere il suo posto. Anche lui arriva da un periodo complicato, avendo dovuto affrontare un lungo stop e una seconda recidiva per un infortunio simile. Ora, però, sembra aver recuperato completamente e potrebbe essere chiamato in causa nel caso in cui lo staff medico decida di non rischiare Cragno.