Come riportato da primocanale.it, distorsione alla caviglia destra e stop di 20 giorni, niente partite con Lazio e Sassuolo: questo il verdetto degli esami strumentali svoltisi in giornata per Gonzalo Maroni, uscito in barella dallo Scida di Crotone dopo un durissimo scontro con Golemic al 92' della partita di Coppa Italia