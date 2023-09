Una mazzata inaspettata: una disattenzione costa carissimo alla Sampdoria, battuta a Como e soprattutto molto involuta rispetto alla squadra che aveva pareggiato a Parma. Il k.o. rimediato in riva al lago, il quarto in stagione, ha ovviamente anche riflessi sulla posizione di mister Andrea Pirlo, adesso a rischio visto il quart'ultimo posto in classifica e tutte le difficoltà evidenziate dai blucerchiati in questo avvio di stagione.



GIA' DECISIVA? - Domenica al Ferraris la Sampdoria ospiterà il Catanzaro, sesto a 12 punti, reduce dal pareggio con il Cittadella. Partita già decisiva per la panchina di Pirlo? Dipende: le pressioni sul mister sono sensibilmente aumentate, servono punti e una prestazione convincente. Potrebbe non essere un'ultima spiaggia, a meno di disastri: un naufragio blucerchiato potrebbe però comportare valutazioni diverse, e la necessità di prendere subito contromisure.



ALTERNATIVE - Una parte della tifoseria sampdoriana invoca il nome di Beppe Iachini, ma la pista che conduce al tecnico protagonista dell'ultima promozione non sembra percorribile. Il problema è che di tecnici liberi, attualmente, in circolazione ce ne sono pochi. L'unico profilo credibile, peraltro già valutato da Corte Lambruschini in passato, è quello di Pippo Inzaghi. Sembrerebbe essere lui l'unica opzione sul piatto, in caso di interruzione anticipata dell'esperienza genovese di Pirlo. Prima però c'è il Catanzaro: la Samp e Pirlo si giocano lì una grossa fetta di futuro.