Sampdoria, Esposito e Stankovic all'Inter, Facundo alla Juventus: ecco i giocatori che saluteranno

La stagione dellasi è ufficialmente conclusa venerdì sera, e quella del Barbera potrebbe essere stata l'ultima partita in blucerchiato per parecchi elementi della formazione di mister Andrea Pirlo. Sono tanti i giocatori infatti arrivati in prestito nelle scorse due sessioni di mercato, e quindi destinati a lasciare Genova:torneranno all'Inter, Facundo Gonzalez alla Juventus, Darboe alla Roma, Stojanovic Ghilardi e Alvarez rispettivamente a Empoli, Verona e Sassuolo.In particolare, i tifosi della Samp saluteranno a malincuore i due gioiellini dell'Inter. Per entrambi, grandi protagonisti della stagione, i blucerchiati avrebbero potuto fare un pensiero in caso diin Serie A. Per Esposito oltretutto c'era l'obbligo di riscatto a 7 milioni in caso di risalita. La clausola non è scattata, e senza la massima serie difficilmente il Doria potrà versare una cifra del genere. Stankovic tornerà in nerazzurro, ma difficilmente verrà confermato. Potrebbe andare nuovamente in prestito. Pure Ghilardi aveva un obbligo di riscatto in caso di promozione, anche in questo caso non scattato.

Simile anche la situazione di Facundo Gonzalez, che la Juve aveva girato in prestito secco alla Samp, di Darboe dalla Roma e di Alvarez dal Sassuolo. Si sapeva che il Doria avrebbe salutato questi giocatori a giugno.era arrivato dall'Empoli nell'ambito della trattativa Bereszynski, e si potrebbe ragionare su questo asse. Ovviamente la Samp dovrà gestire anche i rientri dei vari prestiti come Audero, La Gumina e Delle Monache.