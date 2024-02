Sampdoria, Esposito: 'Lautaro il più forte al mondo, Lukaku ossessionato dal controllo. E Camarda...'

Il gioiellino della Sampdoria 2023/2024 è senza ombra di dubbio Sebastiano Esposito. Dopo anni da 'predestinato', tra Primavera e prima squadra dell'Inter, e qualche esperienza con luci ed ombre, l'attaccante è esploso a Genova, sponda blucerchiata, e ora incanta a Marassi. Però ha dovuto vivere esperienze, a partire dall'estero: "Fuori italia ti isoli da tutta la cultura del calcio italiano e da tutta la pressione che c'è, che a volte è veramente pesante. In Italia si è 100% focalizzati sul calcio, all'estero dopo due ore è finita la partita e non ci si pensa più. A un giovane serve fare un percorso all'estero. Io sono passato dalla Svizzera, sono stato in Belgio. All'estero giocano più i giovani, qui se fai due partite bene sei il nuovo Cristiano Ronaldo, se ne fai due male sei uno dei più scarsi" ha detto a Cronache di spogliatoio.



Esposito poi si abbandona ai ricordi sugli allenatori: "Conte insieme a Guardiola è l'allenatore più forte al mondo. Quando il difensore portava la palla, gli attaccanti dovevano sapere già come muoversi. Se il difensore la toccava di suola, cambiava il movimento, anche in base a dove guardava il compagno, senza seguirlo dovevamo sapere dove andare. Sapeva già come avrebbero giocato gli avversari dopo due settimane".



E gli ex compagni? Si parte da Lautaro: "Per me ad oggi è l'attaccante più forte al mondo, ha un primo controllo e una forza nelle gambe invidiabile da tutti. Nella top 3 mondiale lo metto ad occhi chiusi, io lo metto al primo posto ma poi bisogna avere rispetto di Haaland e di tutti gli altri. Con Lukaku ci sentiamo ancora, lui cambia spesso numero quindi ci sentiamo ogni tanto su Instagram quando riesce a rispondermi tra tutti i messaggi che gli arrivano. Dopo allenamento era ossessionato dal calciare sempre. Aveva fatto comprare uno sparapalloni, quello che usavano i portieri, si metteva a centrocampo e doveva stoppare il pallone. Difficile. Era difficile per il Nino, per Lautaro, immaginati per lui. Era ossessionato dal calciare in porta e dal migliorarsi, dopo ogni allenamento doveva farlo. Poi non ho mai visto tirare così forte da un attaccante di interno. Lui tira più forte di interno che di collo.



Un consiglio a Camarda? "Non pensare mai di essere arrivati. L'ho visto, seguo la Primavera, mi piace il suo atteggiamento, ma vorrei che non si dovesse impegnare per tenerlo. Deve impegnarsi il doppio degli altri perché hai tutto da perdere quando scendi dalla prima squadra in Primavera. Ok, quando hai fatto due gol e scendi dalla prima squadra hai fatto il tuo dovere. Quando invece non fai gol o non ti esce una giocata, gli articoli che ti hanno fatto prima, e in Italia se ne fanno tanti, poi ti si ritorcono contro. E poi, se c’è la possibilità, gli consiglio di andare a fare un’esperienza all’estero perché secondo me gli può far bene”.