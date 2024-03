Sampdoria: Esposito migliora, ma va in panchina. Ok per Borini, può essere convocato

Lorenzo Montaldo

La Sampdoria si avvia ad affrontare la partita con l'Ascoli con la speranza di salutare un rientro davvero molto atteso. Parliamo di Fabio Borini, attaccante out da oltre tre mesi in seguito all'infortunio rimediato con lo Spezia. Dopo la gara con i bianconeri, andata in scena lo scorso 24 novembre, l'ex Milan era stato operato dal professor Lasse Lempainen per la lesione severa del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra il 29 novembre.



Da lì è iniziato l'iter riabilitativo del calciatore, un percorso che potrebbe finalmente essersi concluso. Ieri infatti Borini è stato visitato a Milano da Lempainen, che ha dato il suo ok per un rientro in campo. Adesso sono concrete le sue chance per una convocazione lunedì, quando i blucerchiati affronteranno l'Ascoli. Già da tempo Borini sta lavorando a Bogliasco con i compagni, evitando contrasti e sforzi pericolosi, ora ha ricevuto l'assenso per tornare a pieno regime.



Migliora anche Sebastiano Esposito, andato in panchina già con la FeralpiSalò ma non impiegato da mister Pirlo. Il fantasista ex Inter non era ancora pronto, e anche adesso le sue condizioni vengono monitorate con attenzione dallo staff blucerchiato. Anche lui ha disputato le partitelle finali, con buone risposte, ma la sensazione è che lunedì disputerà soltanto uno spezzone di gara. L'obiettivo della Samp è di preservarlo ed evitare le ricadute.