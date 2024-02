Sampdoria, Esposito rientra con la FeralpiSalò? E Kasami...

La solita conta degli infortunati in casa Sampdoria potrebbe privarsi, finalmente, di un giocatore importante come Sebastiano Esposito. L'attaccante blucerchiato infatti, out dalla partita con il Modena per un altro infortunio muscolare (lesione di basso grado) sembra ormai più vicino. Questa mattina l'attaccante si è sottoposto ad esami di controllo, si attende il rientro in gruppo con il mirino sulla FeralpiSalò.



La speranza della Sampdoria è anche quella di recuperare Pajtim Kasami. Il centrocampista doriano si sta gestendo, ha salatato la gara di martedì per un risentimento al flessore, ma nei prossimi allenamenti chiarirà le sue condizioni. La senszione è che il centrocampista farà il possibile per essere della partita, visti anche i problemi di Benedetti e Depaoli. A proposito di centrocampisti, Darboe dovrò giocare con la bendatura alla spalla destra dopo la sublussazione di Cosenza.