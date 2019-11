La Sampdoria, come noto, è alla ricerca di un centravanti per gennaio. Attualmente però il reparto avanzato per i blucerchiati è saturo, considerando che a Genova ci sono l'intoccabile Quagliarella (vicino al rinnovo di contratto), Gabbiadini, Rigoni e Caprari, più la soluzione Ramirez. Se il Doria dovesse decidere di investire nella sessione invernale per una punta, però, qualcuno dovrebbe necessariamente lasciare Genova.



Attualmente le quotazioni di Gabbiadini sono in netta risalita, quindi secondo Il Secolo XIX in dubbio resterebbero Gianluca Caprari e Emiliano Rigoni. L'ex Pescara potrebbe lasciare Bogliasco, o all'intero di qualche scambio o in cambio di cash, mentre la situazione di Rigoni, che ha un riscatto obbligato dopo venti presenze, andrà ridiscussa con lo Zenit proprietario del cartellino.



C'è poi anche il nodo Ramirez di cui tenere conto: il suo contratto scadrà a giugno 2021, e le strade attualmente percorribili sono due. Una è quella di iniziare a ridiscutere il rinnovo, l'altra invece è iniziare a pensare all'eventuale cessione del giocatore perchè da gennaio il prezzo del suo cartellino inizierà logicamente a scendere.