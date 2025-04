Sampdoria, Evani: "Dobbiamo meritarci il pubblico. Abbiamo pensato a Vialli e Mantovani in questi giorni"

AFP/Getty Images

Lacambia guida tecnica e affida la panchina ad Alberico. Una figura che unisce competenza e sensibilità, reduce dall’esperienza nello staff della Nazionale e chiamato ora a una missione difficile, ma che sente profondamente sua. Il primo pensiero va a chi questa maglia l’ha resa grande: "Abbiamo pensato a Vialli e al presidente Mantovani in questi giorni." Accanto alla società anche Roberto Mancini, amico e leggenda blucerchiata: "Roberto è un. Ha fatto la storia del club, vederlo così gli fa male. Qualche indicazione è arrivata anche da lui, ci sta vicino, possiamo contare su di lui. Roberto spera che faremo questa impresa."

Evani non ha avuto dubbi quando è arrivata la chiamata: "Dopo gli anni nello staff di Mancini speravo in un'opportunità in panchina, ma non mi aspettavo questa chiamata. Ero alla Spezia per caso domenica. E al presidente ho detto che essere qui è quasi un regalo. Spero di restituirlo. Voglio aiutare la Samp a uscire fuori da questa situazione, con il mio staff."L’obiettivo è portare alla Samp lo stesso spirito di gruppo che ha reso grande la Nazionale: "In Nazionale la nostra unione e amicizia sono state decisive,Non eravamo i più bravi ma il feeling tra noi e la squadra ci ha fatto diventare una cosa sola all'Europeo." Prima di tutto, però, bisogna liberare la testa: "Bisogna togliersi di dosso le paure. Ritrovare il gusto di giocare a calcio, di comandare il gioco e di non subirlo. Certo, la squadra è in difficoltà, non si possono subito fare miracoli. Ma i ragazzi. E ho avuto ottime risposte, spero che le mie sensazioni si rivelino reali."

C’è da lavorare sull’identità e sulla tenuta mentale: "Le tante rimonte subite? Non ci sono tanti leader,Ma ha fatto anche belle prestazioni. La chiave è essere più squadra, solo così superi le difficoltà. Lavoriamo tanto su un sistema di gioco che ci dia equilibrio in tutte le fasi." La prima occasione per reagire arriva subito: "Sfruttare subito la partita contro il Cittadella,Il tempo è poco, non c'è margine d'errore. Fare subito risultato ci farebbe lavorare con più serenità. Tutto è difficile prima di diventare facile."

E poi c’è la spinta del Ferraris, fondamentale per crederci davvero: "Ai ragazzi ho detto che qui c'è unCon i risultati che non arrivano si era creato un ambiente un po' ostile. Ma so che con il nostro arrivo ci sarà un entusiasmo diverso, una spinta in più da sfruttare. Spero che tutto questo faccia sentire i giocatori più liberi di esprimere le loro qualità. Ma poi dovremo essere noi a trascinare il pubblico. In campo non scenderemo noi ex, ma i ragazzi daranno l'anima fino al 95', faranno il massimo per vincere e salvarsi."