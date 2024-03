Sampdoria, Facundo squalificato: chi lo sostituirà?

Già da giorni mister Andrea Pirlo sta pensando alla prossima sfida della, quella in casa a Marassi con la Ternana. Il tecnico doriano spera finalmente di avere qualche arma in più al suo arco anche perché la sfida con gli umbri dovrebbe coincidere con alcuni rientri in gruppo. I giocatori out sono sempre tanti, in settimana parecchi hanno lavorato a parte (come ad esempio Darboe, che però ha fatto sapere di non avere nulla di preoccupante ) o Depaoli, per una seduta di scarico programmata. Nonostante i rientri però il tecnico dovrà comunque operare una sostituzione rispetto alla formazione tipo, quella diL'uruguaiano era uno dei perni della nuova difesa a tre del tecnico, insieme a Ghilardi e a Leoni. Il giallo riimediato nell'ultimo turno però è costato a Facundo la, da scontare proprio con la Ternana. In settimana rientrerà in gruppo Piccini, che potrebbe essere il sostituto ideale, ma dopo quasi un mese fuori per una lesione muscolare, la sensazione è che difficilmente l'ex Valencia verrà rischiato da titolare.Secondo l'edizione genovese de La Repubblica a prendere il posto di Facundo nello scacchiere doriano potrebbe essere un altro rientrante, ossia Nicola. Il calciatore classe 1994, capitano della Samp, è rientrato per un quarto d'ora contro il Bari. La sua ultima partita prima dello scampolo di gara con i biancorossi risaliva al 28 gennaio con il Cittadella, poi aveva saltato ben 7 partite. La speranza è che queste due settimane di sosta siano servite a Murru per recuperare la condizione e sostituire Facundo nel turno di Pasquetta.