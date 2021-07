Finalmente, dopo mesi di tira e molla, Danielesi è presentato alla. Lo ha fatto parlando della sua grande determinazione ad accettare la proposta blucerchiata: "Sensazioni positive, ma già da tempo, altrimenti adesso non sarei qui. Mi hanno spinto ad accettare la proposta del presidente Ferrero anche l’amicizia con Carlo, il rispetto che nutro nei suoi confronti.perché il mercato è in continua evoluzione e noi non siamo sempre insieme" ha detto a Il Secolo XIX. "Sono fondamentalmente abituato ae perfezionare la comunicazione con lui e anche con gli altri dirigenti"."Il mio passaggio alfa parte del passato. Il calcio è questo… il professionismo è anche questo… Ogni presidente è giusto che si aspetti sempre il massimo dai suoi dirigenti, quando li sceglie e pure quando li conferma.. La mia tesi a Coverciano, dieci anni fa, si intitolava “Vorrei essere sei o sette persone”. Ripeto, io devo essere bravo e preparato a inserirmi e a capire determinati meccanismi. Non voglio sbagliare né con Carlo e né con la società".In quali settori si concentrerà Faggiano? "Sono venuto per lavorare, conosciamo progetti e programmi della società e li portiamo avanti con Carlo. Il mercato in questo periodo è sempre bloccato da quattro o cinque anni, poi purtroppo o per fortuna gli ultimi giorni succede di tutto e di più. Non bisogna commettere errori sui nuovi contratti. Rapporto con Osti? Quando Carlo veniva a Lecce. L’età è differente, anche se lui li porta benissimo, io meno… cercavo di carpire i segreti da lui, per avere una visione diversa dal mio modo di pensare, che a me sfuggono o sfuggivano. Gli andavo a rompere le scatole quando faceva il bagno".