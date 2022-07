Daniele Faggiano, ds della Sampdoria, ha raggiunto la squadra in ritiro e rilasciato queste parole ai microfoni di Primocanale:



"Per ora solo chiacchiere di mercato, a parte qualche squadra che si è mossa. Però le cose possono cambiare. Oggi non dovevo venire qui e sono venuto, perché qualcosa da fare c'è. Ma sabato e domenica si conclude poco perché i presidenti sono in vacanza".