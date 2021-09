Il direttore sportivo dellaDaniele, al termine della sessione di mercato condotta dai blucerchiati, ha commentato così l'operato della società di Corte Lambruschini: "Oggi sono abbastanza soddisfatto, ma vorrei esserlo di più a fine campionato, perché adesso i nomi vanno e vengono, ma l’importante è giocare e far stare tranquillo il presidente. Abbiamoe crediamo che il campo ci darà ragione" ha detto a Telenord. "Io quando sono arrivato avevo detto che già non smantellare l’ottima rosa sarebbe stato un buon lavoro. Si sono fatti tanti nomi, ma poi alla fine siamo riusciti a trattenere alcuni giocatori e quindi non c’è stato bisogno".Faggiano è fiducioso sugli acquisti: "Ciervo lo volevano in tanti, ma. A me dispiace che l’operazione Caputo sia definita “last-minute”, perché il presidente ha fatto un investimento economico importante". Il ds racconta anche un retroscena relativo a Petagna: "A me dispiace perché per Petagna era, il giocatore voleva venire e i documenti erano stati inviati. Ma alla fine ilhae ha deciso di volerlo tenere".Per quanto riguarda gli obiettivi? "Non ho un obiettivo preciso, se non quello di fare stare tranquilli tutti e di fare un bel gioco, poi la fame vien mangiando. Spero che tifosi e presidente saranno felici a fine stagione" conclude.