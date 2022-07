Il portiere della Sampdoria Wladimiro Falcone ha praticamente un piede e mezzo lontano da Genova. Il numero uno blucerchiato, seguito anche da Lazio e Spezia, sembra destinato ad accettare il corteggiamento del Lecce per trasferirsi in Puglia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro e controriscatto fissato a 4 milioni per i blucerchiati.



Ieri un indizio della probabile partenza di Falcone è arrivato anche dal campo: l'estremo difensore infatti non ha preso parte all'amichevole giocata dalla squadra di Giampaolo. Il suo passaggio in Salento, però, si concretizzerà non appena la Samp avrà individuato un sostituto. Secondo Il Secolo XIX, i nomi che circolano sono quelli di un ex portiere doriano, Alberto Brignoli del Panathinaikos che però presenta alcune difficoltà da superare, oppure Simone Colombi, dal 2019 secondo portiere del Parma.